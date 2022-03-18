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وزير الطاقة الجزائري: أفريقيا بحاجة إلى تطوير الموارد في مجال الطاقة المستدامة

أ ش أ
نشر في: الجمعة 18 مارس 2022 - 6:07 ص | آخر تحديث: الجمعة 18 مارس 2022 - 6:07 ص

أكد وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب أن أفريقيا بحاجة إلى تطوير الموارد والهياكل والأنظمة في مجال الطاقة المستدامة.
جاء ذلك، خلال كلمته، في اجتماع وزراء الطاقة الأفارقة اليوم/ الخميس/ عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد "فيديو كونفرانس".
وأوضح عرقاب أن أفريقيا ليست لديها مخاوف من وفرة موارد الطاقة لأنها تزخر بالعديد من الإمكانيات الكبيرة في مجال الطاقة، وإنما تواجه تحديات تتمثل في كيفية الاستفادة من تلك الموارد بأقل التكاليف وبآثار محدودة على البيئة.
وأضاف أنه لابد من وضع استراتيجيات أفريقية في مجال الطاقة والتخطيط على المدى الطويل، لاسيما في مجال الحصول على الأشكال الجديدة من الطاقة.

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