تحرير 17 محضرا خلال حملات تموينية لضبط الأسواق في سوهاج

فى إطار توجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بشأن تفعيل لجان حماية المستهلك، وتكثيف الحملات التموينية والرقابة لضبط الأسواق، شنت الوحدة المحلية لمركز أخميم، حملات مكثفة على الأسواق.

وأوضح حسين حبارير رئيس المركز، أن الحملة شملت المرور على محلات السوبر ماركت، ومحلات الجزارة، والأسواق، وأماكن تداول السلع الغذائية، مشيرا إلى أنه تم تحرير ١٧ محضرا متنوعا، منها ٥ محاضر إشغال طريق، و٧ محاضر عدم حمل شهادة صحية، و٤ محاضر تموين، ومحضر نظافة، كما تم إعدام ١٠ كيلو مواد غذائية منتهية الصلاحية.

وأكد رئيس المدينة استمرار حملات التفتيش والمتابعة لضبط ومراقبة الأسواق والتواجد المستمر بالشارع منعا للغش التجارى والزيادة فى الأسعار.