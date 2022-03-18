عبدالرحيم كمال: مسلسل جزيرة غمام جماهيري وأقرب للحدوتة الشعبية

علق السيناريست عبدالرحيم كمال، على مسلسله الرمضاني «جزيرة غمام»، قائلا إن المسلسل جماهيري وليس نخبة أو ما شابه.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، الذي يقدمه رامي رضوان عبر فضائية «dmc»، مساء الخميس، أن المسلسل أقرب للحدوتة الشعبية، فهو يحوي من المعاني ما يجعل المشاهد يضع نفسه مكان الأبطال، متابعًا: «محظوظ بكم النجوم في هذا العمل، كلهم أساتذة كبار».

وأوضح أن المسلسل يقدم قصة خيالية في مجملها ومن وحي خيال المؤلف، مضيفًا أن العمل يدور في قرية من الصعيد تقع على البحر الأحمر.

وذكر أن المسلسل يقدم أفكار كثيرة، ويتمنى أن تصل إلى الجمهور ويتفاعل الناس معها، موضحًا أن القصة تضم مستويات عديدة.

ويشارك في بطولة المسلسل، عدد كبير من الفنانين، منهم طارق لطفي، مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، عبدالعزيز مخيون، محمود البزاوي، أحمد أمين، وفاء عامر، محمد جمعة ورياض الخولي وغيرهم، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.