قال عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق، إن أقرب نظرائه العرب وقت أن كان يشغل ذلك المنصب كان الوزير السعودي الراحل سعود الفيصل.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الخميس، أنه كان مقربًا أيضًا الوزير العراقي الأسبق هوشيار زيباري، وقال إنه رغم أنه كان كرديًّا لكن كان أحد أفضل وزراء الخارجية العرب في أدائه ومحاولة لم الشمل.

وأشار أيضًا إلى أنه كان مقربًا كذلك من الوزير المغربي محمد بن عيسى، والوزير السوداني مصطفى عثمان، والوزير السوري فاروق الشرع.

وتحدث عن سعود الفيصل، قائلًا: "رجل قديم وخبير جدًا وكان وزير خارجية يسبقني بأربعة أجيال وجمعتنا علاقة طيبة، والعلاقات بين البلدين قوية والتنسيق بيننا كان جاريًا وسهلًا".