رغم الارتفاع القياسي في عدد الإصابات اليومية، وافق البرلمان الألماني (بوندستاج) على تعديل قانون الحماية من العدوى بما يسمح بإلغاء معظم قواعد مكافحة كورونا على مستوى ألمانيا.



وخلال تصويت بإعلان الأسماء، صوت اليوم الجمعة 388 نائبا لصالح الخطط التي وضعها الائتلاف الحاكم، بينما عارضها 277 آخرون، وامتنع نائبان عن التصويت.



وعقب جدال شديد وافق نواب الائتلاف الحاكم، المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر، على التعديل، بينما صوت باقي النواب ضده.

ومن المنتظر أن يصوت مجلس الولايات (بوندسرات) على تعديل القانون في وقت لاحقا اليوم.

وبموجب التعديلات، فإنه من المقرر اعتبارا من بعد غد الأحد تطبيق عدد قليل من قواعد مكافحة كورونا، مثل تلك المتعلقة بارتداء الكمامات والخضوع لاختبارات الكشف عن الفيروس في المنشآت التي تضم فئات أكثر عرضة لخطر الإصابة. وسيظل إلزام ارتداء الكمامات ساريا في الحافلات والقطارات. ويتاح للولايات إمكانية تشديد القيود في حالة ظهور بؤر وبائية، وذلك بعد الحصول على موافقة من البرلمان الإقليمي من الولاية.

ومع ذلك تعتزم الولايات الألمانية استغلال فترة انتقالية ممنوحة حتى 2 نيسان/أبريل المقبل والحفاظ على بعض قواعد الحماية المعمول بها حاليا.