مكافحة الإرهاب بالعراق: اعتمدنا تكتيكا جديدا في الحرب على داعش

كشف المتحدث الرسمي باسم جهاز مكافحة الإرهاب في العراق صباح النعمان عن اعتماد تكتيك عسكري جديد للقبض والقضاء على قيادات تنظيم داعش الإرهابي في البلاد .

وقال النعمان ـ في تصريح خاص للقناة (العراقية) الإخبارية اليوم (الجمعة) ـ إن "قوات مكافحة الإرهاب نفذت خلال الأيام الماضية 78 عملية نوعية في عدة مناطق مختلفة من بغداد لملاحقة وطرد فلول تنظيم داعش وقمع العمليات الإرهابية في البلاد".

وأكد المسؤول العراقي مواصلة تنفيذ العمليات النوعية والاستباقية في مختلف أرجاء البلاد حتى يتم القضاء على تنظيم داعش الإرهابي بشكل نهائي وذلك من خلال توجيه عدة ضربات جوية على أوكارهم استنادا إلى معلومات استخباراتية دقيقة، مشيرا إلى أن قوات مكافحة الإرهاب تمكنت خلال العمليات الامنية من قتل وضبط 54 قياديا داعشيا في مناطق متفرقة من البلاد .

وانطلقت عمليات أمنية للقوات العراقية، الأسبوع الماضي، في محافظات ديالى وكركوك ونينوى وصلاح الدين والأنبار لملاحقة خلايا تنظيم "داعش" النائمة.

وتتزامن تصاعد سير العمليات العسكرية والإجراءات الأمنية مع مخاوف أمنية من تكرار الخروقات والهجمات لداعش على النقاط الامنية والمناطق، تلك الجهود ا لحثيثة ستضع حدا للشائعات والأقاويل التي تحاول بث الرعب بين المواطنين وتؤكد على سيطرة المؤسسة الامنية والعسكرية على الاوضاع الامنية في البلاد.