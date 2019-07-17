قال المنتج محمد مختار، إن فيلم الباطنية حقّق نجاحًا وصفه بـ"الخيالي والمبهر"، لا سيّما أن ضم كوكبة كبيرة من الفنانين.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "بالخط العريض" الذي تُقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب عبر شاشة "الحياة"، أنّه لم يبخل على أي فيلم أنتجه، موضحًا أن إيرادات أفلامه كانت كبيرة لكن قابل ذلك إنفاقًا كبيرًا على العمل أيضًا.

وأوضح أن صوَّر 11 فيلمًا خارج مصر وهو ما كلّف أموالًا كبيرة، مؤكّدًا أنه لم يكن يضع ميزانية للعمل، وكان يُلبي كل ما يحتاجه الفيلم.

وأشار إلى أن أقرب الأعمال إلى قلبه، هو الباطنية وهو الفيلم الأول من إنتاجه، متفقًا بأن الفنانة نادية الجندي كانت أحد الأسباب الرئيسية في نجاح العمل.