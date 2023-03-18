قيادي بحزب الحركة الوطنية: تعيين أمين عام جديد للحزب خلال أيام

كشف قيادي بحزب الحركة الوطنية المصرية، أن اللواء رؤوف السيد علي رئيس الحزب يجري مقابلات مع عدد من الشخصيات العامة لتولي منصب الأمين العام للحزب خلفا للدكتور أحمد الضبع الامين العام الذي تقدم باستقالته من منصبه خلال الموتمر العام الذي انعقد الأسبوع الماضي مكتفيا بموقعه كنائب رئيس الحزب فقط، مضيفا سيتم إعلانه خلال أيام.

وأكد القيادي الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات ل "الشروق"، أن أبرز المرشحين لمنصب الأمين العام والذي التقى بهم رئيس الحزب هم الدكتور حسن سليمان رجل الأعمال ومساعد رئيس الحزب واللواء أشرف عبد العزيز مساعد وزير الداخلية الأسبق ومساعد رئيس الحزب، واللواء عادل فكري مساعد رئيس الحزب، والدكتور محمد رجب زعيم الأغلبية الأسبق فى مجلس الشوري والمستشار السياسي لرئيس الحزب.

وأشار القيادي إلى أن هناك ترشيحات من البعض للدفع بوجه نسائي لتولى المنصب داخل الحزب، وذلك فى إطار توجهات الدولة لتمكين المرأة وإتاحة الفرصة أمامها لتولي المواقع القيادية داخل الأحزاب، لذا التقى اللواء رؤوف مؤخرا بقيادة نسائية من خارج الحزب ضمن المرشحين لمنصب الأمين العام