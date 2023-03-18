قاد محمود عبد المنعم «كهربا» فريقه الأهلي لتحقيق انتصار ثمين على القطن الكاميروني، مساء الجمعة، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسجل كهربا 3 أهداف «هاتريك» في انتصار الأهلي الكبير على القطن الكاميروني برباعية، في المباراة التي أقيمت على ملعب رومدي اديجا، ضمن منافسات مسابقة دوري الأبطال.

ويُعد كهربا من أبرز لاعبي الأهلي في الفترة الأخيرة، منذ عودته من الإيقاف الذي تعرض له اللاعب من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والمحكمة الرياضية الدولية «كاس»، بسبب رحيله عن نادي الزمالك قبل نهاية عقده.

وعاد كهربا للمشاركة في مباريات الفريق الأحمر هذا الموسم في مواجهة سموحة بـ نصف نهائي كأس مصر، والتي أقيمت بشهر يناير الماضي، وخاض اللاعب منذ عودته من الإيقاف 10 مباريات بمعدل «455 دقيقة لعب» ساهم خلالهم بـ 10 أهداف.

وسجل كهربا 7 أهداف مع الفريق الأحمر هذا الموسم، في مرمى كلا من القطن الكاميروني «هاتريك»، سموحة، أسوان، الزمالك، والداخلية، فيما غاب عن التسجيل أمام سياتل ساوندرز الأمريكي، ريال مدريد، وصن داونز.

كما صنع كهربا لزملائه 3 أهداف أيضًا في مباراتي سموحة وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، إلى جانب تتويجه بجائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي والداخلية بالدوري الممتاز.

وأصبح كهربا ثاني لاعب في تاريخ مصر يسجل هاتريك خارج الأرض في البطولات الإفريقية للأندية، بعد حسام حسن مهاجم الأهلي والزمالك السابق.