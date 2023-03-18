السودان: الأطراف غير الموقعة على الاتفاق الإطاري تؤكد رغبتها في استكمال العملية السياسية

عقد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي»، اليوم السبت، اجتماعًا مع الأطراف غير الموقعة على الاتفاق الإطاري.

وبحسب ما نشره المجلس عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء السبت، ناقش الاجتماع آخر التطورات السياسية على ضوء مخرجات الاجتماع الأخير مع الأطراف الموقعة، والذي انعقد الأربعاء الماضي.

وأكدت الأطراف غير الموقعة، رغبتها في التوصل لاتفاق سياسي ينهي أزمة البلاد الراهنة.

وطالبت نائب رئيس مجلس السيادة، بمواصلة مساعيه الحميدة؛ لتقريب وجهات النظر وجمع الأطراف، من أجل التوصل إلى توافق حول الترتيبات اللازمة؛ لاستكمال العملية السياسية .

والأربعاء الماضي، توصلت الأطراف العسكرية والقوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري في السودان، إلى توافق على أسس ومبادئ الإصلاح الأمني والعسكري، والدعوة لعقد آلية سياسية، تبدأ عملها بصورة عاجلة لصياغة مسودة الاتفاق السياسي النهائي.

وجاء التوافق خلال اجتماع، حضره رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو «حميدتي»، والقوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، وسفراء وممثلي الآلية الثلاثية والرباعية والاتحاد الأوروبي.

وقال المتحدث باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف في بيان، إن «الاجتماع ناقش سير العملية السياسية وما أنجز فيها، وتوصلت الأطراف الموقعة إلى تأكيد الأطراف العسكرية والمدنية على توافقها على أسس ومبادئ الإصلاح الأمني والعسكري، وعزمها على تجاوز ما تبقى من نقاشات فنية في هذه القضية».