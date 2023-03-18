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تحدث خالد لطيف أمين صندوق نادي الزمالك، عن هزيمة الفريق الأبيض أمام نظيره شباب بلوزداد الجزائري مساء الجمعة، في إطار منافسات مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الزمالك قد ودع منافسات مسابقة دوري أبطال إفريقيا، بعد خسارته أمام نظيره شباب بلوزداد بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ 5 من دور المجموعات.

وقال خالد لطيف في تصريحات تليفزيونية: «لابد من تغيير كل شيء داخل نادي الزمالك، وخلال 48 ساعة سيتم حسم مصير الجهاز الفني بقيادة فيريرا».

وأضاف: «الصفقات الجديدة أقل من توقعاتنا، ورحيل إمام عاشور وطارق حامد ومحمود علاء وأبو جبل أثر على الفريق».

وأتم: «نعتذر لجماهير الزمالك عن أداء الفريق أمام شباب بلوزداد وتراجع النتائج في الفترة الأخيرة».