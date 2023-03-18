مسئولو دفاع أوكرانيون وأمريكيون يناقشون المساعدات العسكرية

قال أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن 3 من كبار المسؤولين الأمنيين الأمريكيين أجروا مكالمة عبر الفيديو مع مجموعة من نظرائهم الأوكرانيين اليوم السبت، لمناقشة المساعدات العسكرية لكييف.



وكتب يرماك على تطبيق تيليجرام: "ناقشنا تقديم المزيد من المساعدة الضرورية لبلادنا، لا سيما المركبات والأسلحة والذخيرة"، وفقا لوكالة رويترز.



وأضاف أن زيلينسكي انضم إلى الاجتماع في النهاية لعرض آرائه بشأن تحرير الأراضي الأوكرانية التي تحتلها روسيا.



وكان البيت الأبيض، قد أعلن أن الولايات المتحدة الأمريكية ستقدم دفعة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا في الأيام القريبة القادمة.



وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي "ستسمعون خلال الأيام القادمة إعلانا جديدا حول تقديم الولايات المتحدة مزيدا من المساعدات العسكرية (لأوكرانيا)".



ولم يكشف كيربي عن أي تفاصيل بشأن حجم المساعدات الجديدة أو الأسلحة والمعدات العسكرية التي ستضمها.



يذكر أن الولايات المتحدة قد قدمت مساعدات عسكرية لأوكرانيا، تجاوزت قيمتها 30 مليار دولار.