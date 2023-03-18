بريطانيا: روسيا ترفع سن التجنيد لزيادة عدد الجنود في الحرب بأوكرانيا

قالت أجهزة الاستخبارات البريطانية أن السلطات الروسية تستعد لرفع سن التجنيد العسكري، في محاولة لتعزيز عدد جنود الاحتياط من أجل الحرب في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في لندن اليوم السبت، إن مشروع قانون جرى تقديمه في مجلس الدوما، الغرفة الأدنى في البرلمان الروسي، في 13 مارس للسماح بتجنيد الرجال في الفئة العمرية 21 – 30 بدلا من الفئة العمرية الحالية وهي 18 – 27.

وكتبت الوزارة على تويتر في تحديثاتها عن الوضع في أوكرانيا "من المرجح أن يمر القانون وسوف يدخل حيز التنفيذ في يناير 2024".

وبعيدا عن حشد آلاف المحاربين القدامى منذ سبتمبر 2022 للقتال في أوكرانيا، استعدت روسيا المجندين مرتين في السنة منذ الحقبة السوفيتية، وقبل 15 عاما كانت قد خفضت مدة التجنيد من عامين إلى عام فيما تحركت باتجاه جيش مهني قائم على التعاقد.

ويقدم الكثير في الفئة العمرية 18 – 21 حاليا طلبات للإعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية على أساس أنهم في تعليم عال. غير أنه من المرجح الآن أن تغير السلطات الفئة العمرية لتزيد عدد القوات، بحسب تغريدة وزارة الدفاع البريطانية.

وتنشر وزارة الدفاع البريطانية تحديثات يومية منذ بدء الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير 2022. وتتهم موسكو لندن بشن حملة تضليل مستهدفة.