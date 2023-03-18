تسريب عقد عمرو السيسي في الزمالك

تواصل تسريب عقود لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والذي يثير حالة من الغضب لدى مسؤولي القلعة البيضاء.

وبعدما تسرب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عقود كل من نبيل عماد «دونجا» وسامسون أكينيولا وإبراهيما نداي، وزكريا الوردي جاء الدور على لاعب جديد في الزمالك.

هذه المرة يتعلق الأمر بـ عمرو السيسي لاعب خط وسط الفريق الأبيض، والذي انضم خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من طلائع الجيش.

وعلى الرغم من أن مسؤولي الزمالك لم يكشفوا في ذلك الوقت عن قيمة الصفقة، إلا أن العقد المُسرب أظهر أن اللاعب يحصل على ما يقارب 30 مليون جنيه إجمالا لمدة 4 مواسم، لكنه في الموسم الأول يحصل على 6 ملايين جنيه ثم 7 ملايين و 575 ألف جنيه في الموسمين الثالث والرابع، وقرابة 9 ملايين و90 ألف جنيه في الموسم الرابع والأخير.