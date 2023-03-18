مُستوطنون إسرائيليون يُهاجمون فلسطينيين مُهددين بالتهجير القسري من منطقة نائية جنوب الضفة الغربية

هاجم مُستوطنون إسرائيليون، اليوم السبت، مواطنين فلسطينيين مهددين بالتهجير القسري من منطقة "مسافر يطا" النائية جنوب مُحافظة الخليل، بجنوب الضفة الغربية.

وقال سكان من المنطقة المذكورة إنه جرى منعهم من الوصول الى أراضيهم من منطقة "الحمرة"، حيث قام المستوطنون بقطيع أشجار الزيتون الأسبوع الماضي.

يذكر أن المستوطنين أقدموا خلال الأعوام العشرة الماضية بقطيع أكثر من 700 شجرة زيتون، بهدف التوسع الاستيطاني في المنطقة، وتهجير السكان منها.

واعتقلت قوات الاحتلال شابًا فلسطينيًا، لدى مروره بأحد الميادين في مُحافظة الخليل، كما قامت بالتحفظ على شاب آخر وإجراء تحقيق معه قبل الإفراج عنه في بلدة "سعير" جنوب المحافظة المذكورة.