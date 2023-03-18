العراق: إصابة 3 من منتسبي الحشد الشعبي بانفجار في كركوك

أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم السبت، إصابة ثلاثة منتسبين بانفجار عبوة ناسفة في محافظة كركوك.

وذكرت الهيئة، في بيان أورده موقع "السومرية نيوز" الإخباري اليوم، أن "ثلاثة منتسبين من معاونية الاستخبارات في الحشد الشعبي في قاطع عمليات كركوك أصيبوا بجروح مختلفة خلال مشاركتهم بعملية أمنية في المناطق المشتركة بين محافظتي صلاح الدين وكركوك".

وأضافت أن "العبوة انفجرت على سيارة يستقلها المنتسبون، ما أسفر عن إصابتهم بجروح متفاوتة، وتم نقلهم إلى مستشفى ازآدي في كركوك لتلقي العلاج".

وكانت قوة أمنية مشتركة نفذت اليوم عملية أمنية واسعة في محافظتي كركوك وصلاح الدين، لملاحقة خلايا داعش الإرهابية والحد من تحركات عناصرها بين المحافظتين.

وذكرت هيئة الحشد الشعبي أن "قيادتي عمليات كركوك وشرق دجلة ومحور الشمال وبمشاركة الجيش العراقي والقوات الأمنية نفذوا عملية دهم وتفتيش وتأمين في المناطق المشتركة بين محافظتي كركوك وصلاح الدين".

وأشارت إلى أن "العملية الأمنية تهدف الى تأمين منطقة العمليات المستهدفة، وتدمير عدد من المضافات وضبط أوكار لعصابات داعش الإرهابية".