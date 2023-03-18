موسكو تطالب برفع القيود على صادرتها مقابل تمديد اتفاق الحبوب مع أوكرانيا

ربطت روسيا اتفاقها الخاص بتمديد تصدير الحبوب الأوكرانية بالمطالب برفع القيود الغربية على صادرات منتجاتها الزراعية.

وقال ممثل روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا، في نيويورك في وقت متأخر من أمس الجمعة، "في حال كانت واشنطن وبروكسل ولندن مهتمين حقا في استمرار صادرات الأغذية من أوكرانيا عبر البحر، فلديهم شهران لإزالة سلسلة العمليات الكاملة المتعلقة بالصادرات الزراعية الروسية من نطاق العقوبات، بمساعدة الأمم المتحدة".

وخلاف ذلك، شكك في تمديد جديد لاتفاق التصدير الذي تم التوسط فيه الصيف الماضي، للسماح بمغادرة ملايين الأطنان من الحبوب العالقة أوكرانيا بالسفن.

وبعد الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022، استخدمت موسكو سفنها الحربية لحصار موانئ أوكرانيا في البحر الأسود، حيث أوقفت الإمدادات من أحد أكبر مصدري الغذاء في العالم.

وفي البداية جرى الاتفاق على استمرار الاتفاق لـ120 يوما ثم جرى تمديده لـ120 يوما آخر في الخريف، ومؤخرا لستين يوما آخر قبل انتهاء سريان مفعوله غدا الأحد.