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واصل البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك الحديث عما حققه الفريق في الماضي، وتتويجه بثنائية الدوري وكأس مصر الموسم المنصرم.

وودع الزمالك منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا بالخسارة من شباب بلوزداد الجزائري بهدفين دون رد في الجولة الخامسة من دور المجموعات للبطولة.

وقال فيريرا عقب المباراة: "لا أريد الحديث في الماضي.. ولكن الجميع يعلم أن الزمالك هو بطل الدوري وكأس مصر".

وأضاف المدرب البرتغالي حول إمكانية إقالته من منصبه: "لست قلقاً على مستقبلي، ولكن مستقبل الزمالك هو ما يقلقني".

يذكر ان فيريرا كان قد أقيل من منصبه في يناير الماضي بسبب النتائج السلبية وبالأخص الهزيمة من الأهلي 3-0 في الدوري، ليعود مجلس الإدارة ويقرر إعادته مرة أخرى لمنصبه بعد أيام.