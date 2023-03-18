كوريا الجنوبية: تراجع الإصابات بفيروس كورونا إلى أقل من 10 آلاف لليوم الثالث

ظلت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية اليوم السبت أقل من 10 آلاف إصابة لليوم الثالث على التوالي، قبل رفع فرض ارتداء الكمامات في وسائل النقل العام.



وسجلت كوريا الجنوبية، 9 آلاف و259 إصابة جديدة بكوفيد-9، من بينها 16 إصابة وافدة من الخارج، ليرتفع العدد الاجمالي للإصابات إلى 30 مليونا و690 ألفا و223 حالة، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء، نقلا عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.



كما أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 34 ألفا و159 وفاة.



وتراجع عدد المرضى المصابين بأمراض خطيرة إلى 129 مريضا، بانخفاض 11 مريضا عن اليوم السابق.



وتعتزم الحكومة رفع فرض ارتداء الكمامات في وسائل النقل العام بعد أقل من شهرين من إلغاء فرض ارتداء الكمامات في معظم الأماكن المغلقة ما عدا وسائل النقل العام والمستشفيات وأماكن أخرى بها خطورة كبيرة.