 توقعات بكشف رئيس الوزراء الياباني عن خطة للسلام خلال زيارته المرتقبة للهند - بوابة الشروق
السبت 18 مارس 2023 11:46 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد التوسع في استيراد الدجاج البرازيلي لحل أزمة الدواجن؟

النتـائـج تصويت

توقعات بكشف رئيس الوزراء الياباني عن خطة للسلام خلال زيارته المرتقبة للهند

(د ب أ)
نشر في: السبت 18 مارس 2023 - 9:54 م | آخر تحديث: السبت 18 مارس 2023 - 9:54 م

تشير التوقعات إلى إمكانية قيام رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا خلال زيارته للهند بعد غد الإثنين، بالكشف عن خطة من أجل جعل "منطقة المحيطين الهندي والهادئ منطقة حرة ومفتوحة"، مع التركيز على دور الهند متنامي الأهمية في المنطقة .

وذكرت وكالة برس تراست الهندية للأنباء، أنه من المحتمل أيضا أن يبرز الموقف المتطور في منطقة المحيطين الهندي والهادئ على خلفية زيادة نفوذ الصين العسكري، وذلك خلال المحادثات واسعة النطاق بين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ونظيره الياباني كيشيدا.

ومن المقرر أن يصل كيشيدا إلى نيودلهي صباح بعد غد الإثنين، في زيارة تمتد حوالي 27 ساعة، بهدف زيادة تعزيز الروابط الثنائية فيما يتعلق بمجموعة من المجالات تشمل الدفاع والأمن والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا الحديثة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك