استقرت أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم السبت 18 مارس 2023

• جاءت أسعار الخضروات كالآتي:

استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 4.5 إلى 6.75 جنيه.

كما ثبتت أسعار البطاطس لتتراوح بين 5.5 إلى 6 جنيهات.

وثبت سعر البصل ليتراوح بين 9 إلى 15 جنيها.

واستقرت أسعار الكوسة لتتراوح بين 5 إلى 7 جنيهات.

واستقر سعر الجزر ليتراوح بين 2.5 إلى 5.5 جنيه.

وثبتت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 19 إلى 25 جنيها.

وتراجع سعر الباذنجان جنيها ليتراوح بين 5 إلى 7 جنيهات.

واستقرت أسعار الفلفل الرومي ليتراوح بين 10 إلى 12 جنيها.

واستقر سعر الفلفل الحامي ليتراوح بين 10 إلى 12 جنيها.

وتراجعت أسعار الملوخية جنيها لتتراوح بين 5 إلى 7 جنيهات.

واستقر سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 3.5 إلى 5.5 جنيه.

• جاءت أسعار الفاكهة كالأتي:

استقر سعر البرتقال البلدي ليتراوح بين 3.5 إلى 5.5 جنيه.

واستقر سعر اليوسفي ليتراوح بين 5 إلى 11 جنيها.

وسجل سعر الليمون البلدي ما بين 6 إلى 12 جنيها.

وتراوح سعر التين البرشومي بين 7 إلى 15 جنيها.

واستقرت أسعار الجوافة لتتراوح بين 6 إلى 12 جنيها.

كما استقر سعر الرمان ليتراوح بين 8 إلى 18 جنيها.

وثبتت أسعار الفراولة لتتراوح بين 7 إلى 11 جنيها.

واستقر سعر الكانتالوب ليتراوح من 6 إلى 16 جنيها.

وتعتبر تلك الأسعار جملة، ويضاف عليها تكاليف النقل والشحن، ويزيد هذا السعر للمستهلك النهائي بقيمة تتراوح من 1.5 جنيه إلى 3 جنيهات حسب الجودة، وفقا لحاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية.