استقرت أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم السبت 18 مارس 2023
• جاءت أسعار الخضروات كالآتي:
استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 4.5 إلى 6.75 جنيه.
كما ثبتت أسعار البطاطس لتتراوح بين 5.5 إلى 6 جنيهات.
وثبت سعر البصل ليتراوح بين 9 إلى 15 جنيها.
واستقرت أسعار الكوسة لتتراوح بين 5 إلى 7 جنيهات.
واستقر سعر الجزر ليتراوح بين 2.5 إلى 5.5 جنيه.
وثبتت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 19 إلى 25 جنيها.
وتراجع سعر الباذنجان جنيها ليتراوح بين 5 إلى 7 جنيهات.
واستقرت أسعار الفلفل الرومي ليتراوح بين 10 إلى 12 جنيها.
واستقر سعر الفلفل الحامي ليتراوح بين 10 إلى 12 جنيها.
وتراجعت أسعار الملوخية جنيها لتتراوح بين 5 إلى 7 جنيهات.
واستقر سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 3.5 إلى 5.5 جنيه.
• جاءت أسعار الفاكهة كالأتي:
استقر سعر البرتقال البلدي ليتراوح بين 3.5 إلى 5.5 جنيه.
واستقر سعر اليوسفي ليتراوح بين 5 إلى 11 جنيها.
وسجل سعر الليمون البلدي ما بين 6 إلى 12 جنيها.
وتراوح سعر التين البرشومي بين 7 إلى 15 جنيها.
واستقرت أسعار الجوافة لتتراوح بين 6 إلى 12 جنيها.
كما استقر سعر الرمان ليتراوح بين 8 إلى 18 جنيها.
وثبتت أسعار الفراولة لتتراوح بين 7 إلى 11 جنيها.
واستقر سعر الكانتالوب ليتراوح من 6 إلى 16 جنيها.
وتعتبر تلك الأسعار جملة، ويضاف عليها تكاليف النقل والشحن، ويزيد هذا السعر للمستهلك النهائي بقيمة تتراوح من 1.5 جنيه إلى 3 جنيهات حسب الجودة، وفقا لحاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية.