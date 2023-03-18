البرهان: تشكيل حكومة مدنية قريبا والجيش السوداني لن يتخلى عن واجباته

أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، عن تشكيل حكومة مدنية قريبا، مؤكدًا أن الجيش لن يتخلى عن واجباته.

وقال في تصريحات نشرتها صحيفة «السوداني»، مساء السبت، إن المجلس يساند الحكومة المدنية المُقبلة، مشيرًا إلى أن «الجيش لن يتخلّى عن واجبه تجاه السودانيين».

وأضاف: «نسير في طريق تأسيس الحكم المدني، وقد تأتي حكومة مدنية في وقت قريب»، مشددًا على أهمية قدوم مَن يحكم بطريقة مشروعة ومقبولة.

واستطرد: «لا نُريد تسلُّطاً من حاكم عسكري أو مدني، ونُريد أن يأتي مَن يحكم بطريقة مشروعة ومقبولة».

وكان البرهان، قد أكد مراراً أن الجيش ليس له حزب ولن يوالي أحداً أو مجموعة، مشيرا إلى أنه يأتمر بإرادة الشعب وحده.

كما شدد في تصريحات نقلها بيان لمجلس السيادة على أن القوات المسلحة لا تعادى أحدا ولن توالي أي فئة، وتريد أن يتوافق الجميع دعما لمصلحة البلاد.

ولفت إلى أن القوات المسلحة «ليس من شيمها إثارة المشكلات، ولن تنجر إلى المواجهات مع أحد».