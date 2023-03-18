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يستهل فجر غد الأحد محمد حمزة مشواره ببطولة الجائزة الكبرى لسلاح الشيش رجال، والتي تستضيفها كوريا في الفترة من 17 حتى 19 مارس الجاري.

ويلتقي حمزة المصنف العاشر عالميًا مع بطل فرنسا تيفان بيبارد بدور ال 64 وذلك في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة.

وجاءت نتائج البعثة المصرية كالتالي: حصل علاء أبو القاسم المصنف الخامس عالميًا على المركز ال 64، بينما جاء محمد حسن في المركز ال 83 بعد خسارته في دور ال 64 الغير رئيسي من بطل إيطاليا إدواردو لوبري بنتيجة 15-6.

وأخيرًا أحرز محمد عصام المركز ال 99 بعد خسارته في دور ال 128 الغير رئيسي من بطل كوريا جونج-سيونج ليي بنتيجة 15-14.

وتشهد منافسات الرجال مشاركة 156 لاعب بدون أي دول عربية أو افريقية أخرى، بينما يشارك في منافسات السيدات 128 لاعبة بدون أي دولة عربية أو افريقية.