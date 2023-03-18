بوتين يزور شبه جزيرة القرم في الذكرى التاسعة لضمها

زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شبه جزيرة القرم اليوم السبت في الذكرى التاسعة لضمها إلى روسيا، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وأكدت وسائل إعلام روسية: "يحيي سكان شبه جزيرة القرم اليوم السبت الذكرى التاسعة لعودتهم إلى الوطن الأم- روسيا، بعد استفتاء تم تنظيمه يوم 16 مارس عام 2014.".

وفي يوم 18 مارس 2014، تم التوقيع على وثيقة تاريخية في قاعة "جيورجيفسكي" في الكرملين، وبات هذا اليوم تاريخا رسميا لانضمام كيانين جديدين إلى روسيا، وهما شبه جزيرة القرم وسيفاستوبل.