محافظ أسوان يفتتح ورشة العمل التحضيرية لمؤتمرات الاستثمار بالمحافظات

افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسون، اليوم السبت، فعاليات ورشة العمل التحضيرية "لمؤتمرات الاستثمار بالمحافظات: نحو مناخ داعم للاستثمار"؛ تمهيداً لتنظيم مؤتمرات الاستثمار بالمحافظات.

يأتي ذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور خالد عبدالحليم مستشار وزير التنمية المحلية لتنمية الصعيد ومدير مشروع الدعم الفني للوزارة، والمهندس محمد عبدالكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، واللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، واللواء حسام جعفر ممثلا لرئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، بالإضافة إلى ممثلي الوزارات والجهات المعنية والشركات والهيئات وممثلي إدارات الاستثمار والصناعة بالمحافظات المصرية.

وأعرب محافظ أسوان عن تقديره وشكره للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، على اختيار محافظة أسوان لتكون نقطة انطلاق لعقد مؤتمرات الترويج للاستثمار والفرص الواعدة بالمحافظات.

واوضح المحافظ، أن توجيهات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية من خلال وضع رؤية متكاملة وشاملة للاستثمار ترتكز على التعاون والتنسيق في الاختصاصات والقرارات الوزارية؛ من أجل دفع الاستثمار بالمحافظات والعمل على تقديم التسهيلات الممكنة للمستثمرين.

وأكد اللواء أشرف عطية على أهمية أن تشهد المناقشات داخل ورشة العمل استعراض أبرز التحديات والمعوقات أمام الاستثمار بكل شفافية، مع وضع الحلول المقترحة، وخاصة التحديات المرتبطة بتعدد جهات الولاية، وإجراءات الاستثمار وبدء الأعمال، حيث يتابع وزير التنمية المحلية مستوى حضور المحافظات وعرض مقترحاتهم خلال ورشة العمل بواقع مقترح لكل محافظة على حدا؛ تمهيدا للعرض على دولة رئيس الوزراء.

وأشار المحافظ إلى أن محافظة أسوان نجحت في إطلاق العديد من المشروعات المتعثرة منذ سنوات لأن إرادة البناء وروح التحدي، تقود مسيرة العمل والاستثمار في عاصمة الاقتصاد والثقافة والشباب الإفريقي.