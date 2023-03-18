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مساعد وزير الخارجية: الإرهاب والتطرف الديني أبرز ما يواجه طموحات الدول الإسلامية
عالم أزهري: التطيب بالعطور في نهار رمضان لا يُبطل الصيام
ميري يهنئ البلشي بعد فوزه بمنصب نقيب الصحفيين: تمنياتى القلبية للجماعة الصحفية بالنجاح
النتيجة الكاملة.. كم عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح لمنصب نقيب الصحفيين؟
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تركيا تقدر حصيلة أضرار الزلازل بحوالي 104 مليارات دولار
روسيا تفتح تحقيقا فى إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق بوتين
أوكرانيا تشيد بمذكرة المحكمة الجنائية الدولية لاعتقال بوتين وتصفها بالتاريخية
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بعد هاتريك القطن.. ماذا قدم كهربا مع الأهلي منذ عودته من الإيقاف؟
بعثة الأهلي تغادر مطار جاروا بعد الفوز على القطن الكاميروني
أتلتيك بيلباو يستعيد توازنه بفوز ثمين على بلد الوليد في الدوري الإسباني
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مخرج «حياة الصلب»: تحضير الفيلم استغرق 14 عاما
فيديو.. صلاح عبدالله: شهر رمضان في الأحياء الشعبية له مذاق خاص
مخرجة ساحة انتظار السيارات: تكلفة الفيلم 17 ألف يورو وفكرته من وحي الخيال
راندا البحيري تكشف عن دورها في فيلم «ساحر النساء»
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الجمعة 17 مارس 2023.. نشرة الشروق الاقتصادية: 5.9% ارتفاعا في قيمة الواردات المصرية خلال عام 2022
النفط يتجه لأسوأ خسارة أسبوعية هذا العام بـ10% وسط ترقب رد فعل أوبك بلس
سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة: الشركات الأمريكية مهتمة بزيادة حجم استثماراتها في مصر
حوادث وقضايا
مصرع شخص وإصابة اثنين في انهيار منزل بإدفو
مصرع فتاة صدمها قطار خلال عبورها السكة الحديد في البدرشين
مصرع 6 أشخاص وإصابة 6 آخرين في انقلاب ميكروباص بالطريق الزراعي السريع بالمنيا
إخماد حريق في محل لبيع إطارات السيارات بالهرم