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تحدث سليمان وهدان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن مسألة تسريب عقود لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة الماضية.

وكان الزمالك قد ودع منافسات مسابقة دوري أبطال إفريقيا، بعد خسارته أمام نظيره شباب بلوزداد بهدفين دون رد مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 5 من دور المجموعات.

وقال سليمان وهدان في تصريحات تليفزيونية: «الزمالك تعرض لمؤامرة كبيرة قبل مباريات مصيرية في الفترة الأخيرة، وتم تسريب عقود بعض اللاعبين».

وأضاف: «وبعد تسريب العقود بيومين ممدوح عباس (الرئيس الأسبق للزمالك) قال إنه سيرفع دعوى قضائية ضد النادي بسبب رواتب اللاعبين، ونتعرض لمؤامرة بدون شرف».

وأتم: «إدارة الزمالك تبحث عن اللهو الخفي بخصوص تسريب عقود اللاعبين قبل كل مباراة، ومن المؤكد أن ممدوح عباس صاحب مصلحة».