شركة تطوير مصر تبحث عن فرص الاستثمار العقاري بالسعودية

وقعت شركة تطوير مصر مذكرة تفاهم مع وزارتى الاستثمار، والشئون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة العربية السعودية، لبحث فرص الاستثمار العقارى بالمملكة، وكيفية الاستفادة من المبادرات الحكومية لتيسير إجراءات أعمال التطوير العقارى، يأتى ذلك فى ضوء استراتيجية «تطوير مصر» للتوسع الخارجى وتنويع محفظة مشروعاتها.

و تتماشى مذكرة التفاهم مع استراتيجية شركة تطوير مصر لتوسيع حجم أعمالها فى الأسواق الإقليمية والدولية الكبرى لنقل تجربتها فى تطوير مشروعات عمرانية متكاملة ومستدامة وذكية، وتعظيم عوائد الاستثمار للمساهمين، وفى الوقت نفسه إبراز حجم التطور العقارى الذى شهدته السوق المصرية، كما تحقق المذكرة أهداف رؤية المملكة 2030 فى الارتقاء بجودة خدمات المدن وتحسين المشهد الحضرى وتطوير وتنويع الفرص، ورفع نسبة التملك السكنى إلى 70%، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

وقال الدكتور أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إن القطاع العقارى السعودى يمتلك مقومات تنافسية عديدة شجعتنا على دراسة فرص استثمارية بالمملكة أبرزها أنه أكبر سوق عقارية بين دول مجلس التعاون الخليجى، ويتميز بارتفاع كبير فى الطلب بسبب النمو السكانى المتزايد لا سيما بفئة الشباب، ووجود شريحة واسعة من المواطنين ذوى الدخل المتوسط القادرين على شراء الوحدات السكنية، بخلاف ذلك قدمت المملكة تيسيرات عديدة لتمكين المطورين وتيسير إجراءات أعمال التطوير العقارى والحصول على الموافقات والتراخيص، وتقديم الحلول الاستشارية المتكاملة، موضحا أن تطوير مصر تقدم قيمة مضافة وجودة حياة لعملائها فى مشروعاتها القائمة فى مصر وهذا ما تسعى إلى تحقيقه فى المشروعات والمدن التى تطمح أن تقوم بتطويرها بالمملكة.

أضاف «شلبى»، أن تطوير مصر انتهت من دراسة جدوى حول أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة بالقطاع العقارى السعودى، والشراكات التى يمكن إقامتها مع المطورين فى المملكة لإنشاء مشروعات مشتركة تتماشى مع هدفنا فى تقديم منتج عقارى يحقق قيمة مضافة للسوق العقارية السعودية.