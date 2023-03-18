 ماليزيا تعلن عن اتخاذ جراءات لإيواء أكثر من 21 ألف شخص من ضحايا الفيضانات بولاية جوهور - بوابة الشروق
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ماليزيا تعلن عن اتخاذ جراءات لإيواء أكثر من 21 ألف شخص من ضحايا الفيضانات بولاية جوهور

أ ش أ
نشر في: السبت 18 مارس 2023 - 9:56 ص | آخر تحديث: السبت 18 مارس 2023 - 9:56 ص
أعلنت السلطات الماليزية، اليوم السبت، عن قيامها باتخاذ إجراءات لإيواء 21127 شخصاً من ضحايا الفيضانات بولاية جوهور الواقعة جنوب ماليزيا في مراكز إغاثة مؤقتة.

وذكرت إدارة مكافحة آثار الكوارث في ولاية جوهور أنه تم تسجيل أعلى عدد من الضحايا الذين تم إجلاؤهم من ديارهم بسبب الفيضانات في منطقة "باتو باهات" في الولاية، وأنه تم إيواء 21089 في 81 مركز إيواء مؤقت.

وأضافت اللجنة أن هناك ثلاثة طرق مازالت مغلقة بسبب تعرضها لأضرار جسيمة من جراء الفيضانات.

ومع ذلك، أشارت السلطات الماليزية إلى أن الوضع في ولاية جوهور بدأ يتحسن عما كان عليه حينما تعرضت كل المناطق العشر فى الولاية لأضرار من جراء مياه الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار بلا توقف منذ أواخر شهر فبراير الماضي.

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