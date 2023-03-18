واصل فريق ليون إهدار النقاط في الدوري الفرنسي، وتعادل مع ضيفه نانت 1 / 1 مساء الجمعة، في افتتاح المرحلة الثامنة والعشرين من المسابقة.

وسقط ليون في فخ التعادل للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري ليرفع رصيده إلى 41 نقطة في المركز العاشر كما ارتفع رصيد نانت إلى 30 نقطة في المركز الرابع عشر.

وتقدم نانت بهدف مبكر بعد دقيقتين فقط من بداية المباراة، سجله كاستيلو لوكيبا لاعب ليون بالخطأ في مرمى فريقه.

بعدها، تعادل ليون بهدف للاعب الكسندر لاكازيت في الدقيقة 24لكنه أخفق في فرض تفوقه حتى نهاية المباراة ليخرج بنقطة واحدة.

وشارك مصطفى محمد نجم منتخبنا الوطني، في التشكيل الأساسي لفريقه نانت في مواجهة ليون، ولكنه غادر الملعب في الدقيقة 68.

وكان التعادل في مبارات اليوم هو الثامن لليون هذا الموسم في الدوري مقابل 11 انتصارا وتسع هزائم. بينما سقط نانت في فخ التعادل للمباراة الثانية على التوالي، وقد سبقهما ثلاث هزائم متتالية.