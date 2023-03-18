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منتخب شباب اليد في مجموعة متوازنة ببطولة العالم

علي البحيري
نشر في: السبت 18 مارس 2023 - 7:18 م | آخر تحديث: السبت 18 مارس 2023 - 7:18 م

أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد، عن مجموعات بطولة العالم لكرة اليد للشباب تحت 21 عاما، والتي تقام بتنظيم مشترك بين المانيا واليونان خلال الفترة من 19 يونيو حتى 3 يوليو القادم.

حيث جاء المنتخب الوطني على رأس المجموعة الثامنة برفقة اليونان، كوبا، والمملكة العربية السعودية.

وجاءت باقي المجموعات كالتالي:

المجموعة الأولي: فرنسا، بولندا، كرواتيا، الولايات المتحدة الأمريكية.

المجموعة الثانية: المانيا، تونس، ليبيا، الجزائر.

المجموعة الثالثة: الكويت، كوستاريكا، البرتغال، البرازيل.

المجموعة الرابعة: إسبانيا، جزر الفاو، اليابان، أنجولا.

المجموعة الخامسة: المجر، الدنمارك، الارجنتين.

المجموعة السادسة: البحرين، السويد، سلوفينيا.

المجموعة السابعة: صربيا، ايسلندا، شيلي، المغرب.

وخاض المنتخب الوطني لشباب اليد تحت 21 عاما معسكرا تدريبا تخلله مباراتين وديتين مع منتخب اليونان، حيث تغلب في المباراة الاولي بنتيجة 31-21، كما تمكن من الفوز في المباراة الثانية بنتيجة 27-22.


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