منتخب شباب اليد في مجموعة متوازنة ببطولة العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد، عن مجموعات بطولة العالم لكرة اليد للشباب تحت 21 عاما، والتي تقام بتنظيم مشترك بين المانيا واليونان خلال الفترة من 19 يونيو حتى 3 يوليو القادم.
حيث جاء المنتخب الوطني على رأس المجموعة الثامنة برفقة اليونان، كوبا، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت باقي المجموعات كالتالي:
المجموعة الأولي: فرنسا، بولندا، كرواتيا، الولايات المتحدة الأمريكية.
المجموعة الثانية: المانيا، تونس، ليبيا، الجزائر.
المجموعة الثالثة: الكويت، كوستاريكا، البرتغال، البرازيل.
المجموعة الرابعة: إسبانيا، جزر الفاو، اليابان، أنجولا.
المجموعة الخامسة: المجر، الدنمارك، الارجنتين.
المجموعة السادسة: البحرين، السويد، سلوفينيا.
المجموعة السابعة: صربيا، ايسلندا، شيلي، المغرب.
وخاض المنتخب الوطني لشباب اليد تحت 21 عاما معسكرا تدريبا تخلله مباراتين وديتين مع منتخب اليونان، حيث تغلب في المباراة الاولي بنتيجة 31-21، كما تمكن من الفوز في المباراة الثانية بنتيجة 27-22.