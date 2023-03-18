روسيا: تصريحات أوكرانيا حول تمديد صفقة الحبوب لمدة 120 يوما تضليل متعمد

قالت البعثة الدائمة لروسيا لدى الأمم المتحدة في جنيف، اليوم السبت، إن التصريحات التي ينشرها الجانب الأوكراني حول تمديد صفقة الحبوب لمدة 120 يوما، هي "تضليل متعمد".

وقالت البعثة الروسية في بيان "أي شائعات حول 120 يوما ينشرها الجانب الأوكراني، هي إما عدم كفاءة أو معلومات خاطئة متعمدة"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وقالت الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، إن روسيا وافقت على تمديد صفقة الحبوب لمدة 60 يوما، وقد أبلغت بذلك ليس فقط شفهيا، ولكن أيضا بملاحظات خاصة.

كان نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، أعلن يوم الثلاثاء الماضي، أن موسكو قررت تمديد صفقة الحبوب لمدة 60 يوما فقط بسبب عدم إحراز تقدم في مسألة تصدير المنتجات والأسمدة الروسية.

تجدر الإشارة الى أن وزير البنية التحتية الأوكراني، أولكسندر كوبراكوف، أعلن في وقت سابق من اليوم السبت أنه تم تمديد "صفقة الحبوب" لمدة 120 يوما أخرى.

وكتب كوبراكوف في بيان عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: "تم تمديد اتفاق مبادرة الحبوب لمدة 120 يوما أخرى. وأنا ممتن للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جويتريش، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وكذلك لجميع الدول الشريكة لجهودهم المشتركة لتمديد الوثيقة لمدة 4 أشهر أخرى".