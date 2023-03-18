متحدث الخارجية الإيرانية: الاتفاق مع السعودية سيسهم في تعزيز استقرار المنطقة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم السبت، إن الاتفاق الأخير الذي توسطت فيه الصين بين إيران والسعودية لإعادة العلاقات بعد 7 سنوات؛ يمكن أن يساهم في تعزيز الاستقرار في المنطقة بأسرها.

وجاء تصريح الكناني في مقال رأي نُشر على وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، تحت عنوان "إعلان تطبيع العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية؛ يمكن اعتباره أحد أهم الأحداث هذا العام في المنطقة المجاورة".

وأشاد كنعاني - في مقاله - بمساهمة العراق وسلطنة عمان في المسار الطويل للتوصل إلى الاتفاق، الذي قال إنه سيلعب دورا رئيسيا في التقارب وتعزيز التعاون بين دول المنطقة.

وأشار إلى أن إحدى الاستراتيجيات الرئيسية للسياسة الخارجية الإيرانية هي تعزيز العلاقات مع دول غرب آسيا والعالم الإسلامي، مشددا على أن استمرار الخلافات بين دول الجوار في المنطقة وخلق الأزمات لن يفيد إلا مصالح دول أخرى غير إقليمية.

وشدد المتحدث الإيراني على أهمية الاستقرار الإقليمي بالنسبة لطهران، مؤكدا أن "إيران تعتبر أمن واستقرار وتنمية دول المنطقة؛ أمر يمسها بشكل خاص".