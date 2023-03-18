نقص التمويل يجبر برنامج الأغذية العالمي على خفض الحصص الغذائية لملايين الأفغان

قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في بيان صدر في وقت متأخر أمس الجمعة، إنه اضطر إلى خفض الحصص الغذائية لأربعة ملايين أفغاني هذا الشهر بسبب نقص التمويل في خضم الأزمة الإنسانية الحادة في البلاد.

وأوضح البيان: "بسبب قيود التمويل، سيحصل ما لا يقل عن أربعة ملايين شخص على نصف ما يحتاجون إليه في مارس"، مضيفا أن البرنامج بحاجة ماسة إلى تمويل قيمته 93 مليون دولار للوصول إلى 13 مليون شخص في أفغانستان في أبريل المقبل، وفقا لوكالة رويترز.

ومنذ تولي طالبان زمام الأمور في عام 2021، غرقت الدولة الفقيرة بالفعل في أزمة اقتصادية وقطعت الحكومات الأجنبية تمويلها للتنمية وفرضت عقوبات على القطاع المصرفي.

وأعرب بعض المسئولين، بما في ذلك من الأمم المتحدة، عن مخاوفهم من انسحاب المانحين من برنامج المساعدات الإنسانية الضخم في البلاد بعد سلسلة من القيود على النساء التي فرضتها إدارة طالبان العام الماضي وتشمل منع معظم الأفغانيات العاملات في المنظمات غير الحكومية من العمل.

ولم يتضح على الفور سبب النقص في تمويل برنامج الأغذية العالمي في مارس الجاري.

يأتي الانخفاض في الحصص الغذائية في نهاية فصل شتاء قاس ومميت إذ استنزفت العديد من الأسر مخزونها من المواد الغذائية وقبل موسم الحصاد التالي في مايو المقبل.

ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة لا يستطيع حوالي 90% من الأفغان تدبير احتياجاتهم من الغذاء.