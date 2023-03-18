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يضيف تعلم لغة أجنبية ميزة للشباب المقبلين على سوق العمل، كما يتيح تجربة تثقيفية جديدة، ولكنها ليست كل فوائد تعلم اللغات الأجنبية إذ تفيد دراسة حديثة بأن امتلاك أكثر من لغة واحدة يبطئ أعراض الإصابة بالخرف.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن دراسة بجامعة سيدني الأسترالية شملت ١٠٧ أشخاص للتعرف على تأثير تعلم اللغات على أعراض الخرف الجبهي أحد أنواع الخرف المبكر قبل سن ال٦٠.

وقسم الفريق المبحوثين ل٣ مجموعات حسب امتلاكهم للغات غير اللغة الأصلية وعمل الاختبارات عليهم لمعرفة درجة انخفاض أعراض الخرف الجبهي لديهم.

ووجد الفريق أن امتلاك لغة ثانية يساعد علي تقليل الأعراض إذ أن ذلك النوع من الخرف يستهدف الفص الجبهي المسئول عن اللغة والسلوكيات والشخصية.

وتقول أميرة سكيجز مشرفة الدراسة إن تعدد اللغات والتعليم والعمل الجماعي جميعها منشطة لتلك المنطقة وبالتالي تقلل الضرر اللذي يلحق به عند الإصابة بالخرف.