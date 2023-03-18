واصلت أسعار السيارات ارتفاعها فى السوق المحلية موديلات 2023، بقيمة وصلت إلى 325 ألف جنيه فى السيارة الواحدة خلال شهر مارس الحالى، بحسب ما أعلن عنه عدد من الشركات العاملة فى السوق مطلع الشهر الحالى.

وتأتى هذه الزيادات الكبيرة فى وقت يعانى فى السوق المحلية فى مصر من نقص المعروض، إلى جانب تراجع حجم الطلب على الشراء بسبب ارتفاع الأسعار المبالغ فيه كما وصفه بعض المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأعلنت شركة كيان إيجيبت، ارتفاع أسعار سكودا موديلات 2023، بقيمة تصل إلى 325 ألف جنيه.

سكودا أوكتافيا

زاد سعر سكودا أوكتافيا موديل 2023 ليصل سعر بيع الفئة الأولى إلى مليون و190 ألف جنيه مقابل مليون و30 ألفا، بينما ارتفعت الفئة الثانية لتصل إلى مليون و350 ألف جنيه، بدلا من مليون و150 ألفا، والثالثة إلى مليون و400 ألف جنيه بدلا من مليون و250 ألف جنيه.

سكودا كودياك

زاد سعر سكودا كودياك موديل 2023 ليصل سعر بيع الفئة الأولى إلى مليون و775 ألف جنيه مقابل مليون و450 ألف جنيه، بينما ارتفعت الفئة الثانية لتصل إلى مليون و850 ألف جنيه بدلا من مليون و550 ألفا، والثالثة إلى مليون و900 ألف جنيه بدلا من مليون و650 ألف جنيه.

سكودا كاميك

ارتفع سعر الفئة الوحيدة المتاحة منها ليسجل مليونا و100 ألف جنيه مقابل 850 ألف جنيه.

سكودا سوبيرب

ارتفع سعر الفئة الوحيدة المتاحة منها ليبلغ مليونا و550 ألف جنيه بدلا من مليون و400 ألف جنيه.

أعلنت شركة ألفا عز العرب للسيارات الوكيل المحلى للعلامة التجارية بروتون ساجا، عن زيادة أسعارها بقيمة آلاف جنيه خلال مارس الحالى.

بروتون ساجا

وارتفع سعر بروتون ساجا ليصل سعر بيع الفئة الأولى إلى 405 آلاف جنيه مقابل 400 ألف جنيه، بينما ارتفعت الفئة الثانية لتصل إلى 425 ألف جنيه بدلًا من 420 ألفا.

فيما رفع الوكيل المحلى للعلامة التجارية دفسك فى مصر، أسعار سيارات جلورى 330S وإيجل برو داخل السوق المحلية خلال شهر مارس 2023، بقيمة تصل إلى 25 ألف جنيه.

إيجل برو

ارتفع سعر سيارات إيجل برو بنحو 25 ألف جنيه ليصل سعر بيع الفئة الأولى إلى 820 ألف جنيه مقابل 795 ألف جنيه، بينما ارتفعت الفئة الثانية لتصل إلى 825 ألف جنيه بدلًا من 800 ألف.

جلورى 330S

زاد سعر سيارات جلورى 330S موديل 2023 ليصل سعر بيع الفئة الأولى إلى 405 آلاف جنيه مقابل 395 ألف جنيه، بينما ارتفعت الفئة الثانية لتصل إلى 435 ألف جنيه بدلًا من 425 ألفا، والثالثة إلى 447 ألف جنيه مقابل 437 ألفا، والفئة الرابعة وصلت إلى 465 ألف جنيه بدلًا من 450 ألفا، والخامسة 477 ألف جنيه مقابل 462 ألفا.

وشهدت سوق السيارات المصرية، خلال العامين الماضيين، موجة زيادات متتالية فى الأسعار طالت جميع السيارات تقريبا بنسب كبيرة، نتيجة زيادة الوكلاء والمستوردين للأسعار، بسبب خفض غالبية الإنتاج عالميا، بسبب مشكلة نقص الرقائق الإلكترونية وارتفاع تكلفة الشحن وتعطل سلاسل الإمدادات.

وتوقع عدد من العاملين بسوق السيارات، استمرار تراجع مبيعات السيارات بنسبة تصل إلى 30% خلال النصف الأول من العام الجديد 2023.