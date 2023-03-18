احتج المئات من الألمان اليوم في العاصمة برلين، ضد خطط تحالف حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الديمقراطي الاشتراكي لتشكيل تحالف حكومي يحكم ولاية برلين.

وفقا للمنظمين، شارك حوالي 2000 شخص في مظاهرة بدأت من ميدان هيرمن بلاتز بجوار شارع العرب في نيوكولن نحو وسط المدينة. فيما قالت الشرطة إن نحو 800 شخص شاركوا بالتظاهرة.

وكانت 20 منظمة مجتمع مدني، دعت إلى التظاهر ضد تشكيل "تحالف الانحدار" بين حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الديمقراطي الاشتراكي، معبرين عن خشيتهم من تأثير التحالف على الإصلاحات التي يطالبوه بها في ملفات مثل إيجارات السكن، والتغيرات المناخية.

وفي فبراير الماضي، فاز حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي حزب المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، بالانتخابات التي جرت بالعاصمة برلين في نكسة تعرّض لها الحزب الديمقراطي الاشتراكي بزعامة المستشار الألماني أولاف شولتس للمرة الأولى منذ 22 عاما.

تلك الهزيمة، دفعت الحزبان إلى إجراء مفاوضات لتشكيل تحالف يحكم المدينة، بيد أنهما يعتزمان تقديم اتفاق التحالف الخاص بهما بداية شهر أبريل.

ورفع المتظاهرون شعارات مثل: "يمكن أن تصبح برلين مدينة يحكمها حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي مرة أخرى اعتبارا من مايو 2023. يجب ألا يحدث هذا!"، "من أجل مدينة مفتوحة ومتنوعة واجتماعية للجميع".