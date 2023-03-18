سام نيل نجم «جوراسك بارك» يكشف عن إصابته بسرطان الدم

تحدث الممثل سام نيل عن صحته حيث كشف في مقابلة أجريت معه عن تشخيص إصابته بسرطان الدم.



وتحدث نجم فيلم "جوراسك بارك" لصحيفة "ذا جارديان" في مقابلة نشرت يوم الجمعة بشأن "اللحظات المظلمة" التي عاشها في العام الماضي عندما علم بشأن إصابته بالسرطان.



وقال "هذه اللحظات المظلمة جعلتني ممتنا لكل يوم من حياتي، وممتنا بشدة لكل أصدقائي. أنا سعيد لكوني على قيد الحياة".



وتلقى نيل (75 عاما) علاجا كيماويا وبدأ علاجا كيماويا آخر عندما فشل العلاج الأول. وأوضحت "ذا جارديان" أن نيل، الذي شفي من السرطان، سيتناول علاجا شهريا "لبقية حياته".