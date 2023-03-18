توقعات بأن يكشف رئيس الوزراء الياباني عن خطة للسلام خلال زيارته المرتقبة للهند

تشير التوقعات إلى إمكانية قيام رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا خلال زيارته للهند بعد غد الاثنين بالكشف عن خطة من أجل جعل "منطقة المحيطين الهندي والهادئ منطقة حرة ومفتوحة" مع التركيز على دور الهند متنامي الأهمية في المنطقة.

وذكرت وكالة برس تراست الهندية للأنباء أنه من المحتمل أيضا أن يبرز الموقف المتطور في منطقة المحيطين الهندي والهادئ على خلفية زيادة نفوذ الصين العسكرى، وذلك خلال المحادثات واسعة النطاق بين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ونظيره الياباني كيشيدا.

ومن المقرر أن يصل كيشيدا إلى نيودلهي صباح بعد غد الاثنين في زيارة تمتد حوالي 27 ساعة، بهدف زيادة تعزيز الروابط الثنائية فيما يتعلق بمجموعة من المجالات تشمل الدفاع والأمن والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا الحديثة.