محمد هاني العسال: صناعة العقارات تحتاج إلى تدخل حكومي ودعم الفائدة على تمويلات المطورين

ضرورة إعادة النظر فى فرض فوائد على أقساط الأراضى وفقا لسعر الكوريدور

مصر إيطاليا تعتزم استثمار ٣ مليارات جنيه خلال العام والمبيعات المستهدفة ١١ مليار جنيه

أكد المهندس محمد هانى العسال الرئيس التنفيذى لشركة مصر إيطاليا العقارية أن المطور العقارى يواجه تحديات عديدة فى صناعة العقار التى تمثل نسبة ٢٥٪ من الناتج القومى، قائلا فى تصريحات لـ«مال وأعمال ــ الشروق» إن فاتورة الزيادات فى أسعار الإنشاءات وأقساط الأراضى وفوائد القروض دائما ما يتحملها المطور العقارى فى الوقت الذى لا يستطيع تمرير هذه الزيادات على الوحدات المبيعة، خاصة أن المشترى يتعاقد على الوحدة بسعر ثابت بمجرد سداد ١٠٪ أو أقل ويتسلمها بسعر أقل كثيرا من سعر السوق وقت التسلم، وأيضا المقاول يستطيع تمرير الزيادة فى الأسعار إلى المطور الذى يتحمل أعباء زيادة أسعار الفائدة على أقساط الأراضى وفقا لسعر الكوريدور.

يرى العسال إن التمويل العقارى ضمن الحلول اللازمة لمواجهة تحديات السوق العقارية، باستحداث آليات تسهل منح التمويل للمشترين بسعر فائدة مدعم وأن يشمل الوحدات تحت الإنشاء وأن يقتصر دور المطور على التنمية والتطوير، كما يجب أن تقوم بإعادة النظر فى فرض فوائد على أقساط الأراضى وفقا لسعر الكوريدور.

وعن إمكانية ان يساهم تصدير العقار فى تنشيط حركة السوق، قال العسال إن تصدير العقارات للخارج من أهم الملفات التى يجب الاهتمام بها فى الوقت الحالى فى ظل حاجة الدولة للعملة الأجنبية، من خلال استغلال الثروة العقارية التى تتميز بها مصر لتكون أحد موارد النقد الأجنبى للبلاد، وهو الأمر الذى يتطلب تشريعات مختلفة ومنظومة تنظم وتشرف على تصدير العقارات وتسهل المعوقات القائمة والتى تتمثل فى تسجيل الوحدة العقارية بالإضافة إلى توفير وحدات مناسبة من جانب المطورين من حيث المساحات ونسب التحميل مع تبنى استراتيجية واضحة للترويج للمنتج المصرى فى الأسواق المستهدفة بالخارج بداية من دول الخليج ثم الأسواق الأجنبية الأخرى، عن طريق رصد أسواق محددة والتركيز عليها بالتزامن مع تفعيل نشاط الصناديق العقارية بإقرار حوافز للاستثمار والعمل على تخفيف الأعباء الضريبية عليها.

وعدلت الحكومة المصرية من شروط منح الجنسية المصرية للأجانب لشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلـغ لا يقل عن 300 ألف دولار، يحول من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بهـا فى البنك المركزى.

تابع: السوق العقارية فى مصر سوق واعدة وضخمة ويتميز بوجود طلب مرتفع مقابل العرض خاصة فى الاستثمار التعليمى والطبى، موضحا أن الشركة تعمل على مواجهة التحديات الاقتصادية القائمة من خلال عدة محاور، أولها مراجعة دراسات الجدوى للمشروعات بشكل أسبوعى من خلال إدارة مختصة وذلك لمراعاة فروق أسعار الخامات ومواد البناء المختلفة.

أضاف العسال إن المحور الثانى يتمثل فى إبرام عقود مقاولات بحجم أعمال كبير مع زيادة الدفعات المقدمة لتثبيت الأسعار، بالإضافة إلى التواصل مع البنوك للحصول على تمويل يساهم فى الإسراع بالأعمال الإنشائية بمواقع المشروعات.

أوضح أن تكلفة التمويل البنكى تمثل تحدى لدى المطور العقارى ولكنها تكلفة مدروسة وتساهم فى الإسراع بمعدلات التنفيذ والتسليمات وبالتالى يمكن للشركة إجراء توريق بالوحدات المسلمة بما يتيح تمويل إضافى للمشروع بشكل أفضل من الانتظار لحدوث تغيرات فى السوق.

واعلن البنك المركزى فى ديسمبر الماضى عن رفع سعر الفائدة %3 على الإيداع والإقراض، بهدف كبح جماح التضخم، بما نتج عنه زيادة الفائدة فى البنوك لتصبح 16.25 ٪ على الإيداع و 17.25 ٪ على الإقراض، واستقر سعر صرف الجنيه امام الدولار بنهاية الأسبوع الماضى مسجلا ٣٠.٩١ جنيه.

أضاف العسال أن «مصر إيطاليا» تعتزم ضخ استثمارات بحوالى ٣ مليارات جنيه فى جميع مشروعاتها خلال العام الحالى، مشيرا إلى أن المبيعات المستهدفة للشركة طوال العام تقدر بحوالى ١١ مليار جنيه.

وقال العسال إن «مصر إيطاليا» لديها مخزون من الوحدات الجاهزة فى مشروعات كايرو بيزنس بارك، كاى السخنة، البوسكو العاصمة الإدارية، ولانوفا فيستا بالقاهرة الجديدة، توفرها الشركة بأنظمة سداد تصل إلى ٩ سنوات، مضيفا أن الشركة تنتظر مراجعة القرار الوزارى الخاص بأحدث مشروعاتها بالساحل الشمالى على مساحة 400 فدان والمخطط طرح المرحلة الأولى منه خلال مايو المقبل.