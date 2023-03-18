أردوغان يعلن تمديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، عن تمديد الاتفاقية التي سمحت باستئناف تصدير الحبوب الأوكرانية بعد بدء العملية العسكرية الروسية «الخاصة» في أوكرانيا، دون أن يحدّد مدّة التمديد.

وبحسب ما نشره موقع «سكاي نيوز عربية»، ذكر أردوغان، في كلمة ألقاها في مدينة جناق قلعة في غرب البلاد: «ينقضي أجل اتفاق ممر الحبوب اليوم (السبت)، ونتيجة لمحادثاتنا مع الجانبين، جرى الاتفاق على تمديد هذا الاتفاق».

وقبل ساعات من انتهاء مدّة الاتفاقية عند منتصف ليل السبت الأحد، قال أردوغان في تصريحات بثها «التلفزيون التركي»: «بعد محادثات مع الجانبَين، أكّدنا تمديد الاتفاقية التي كان يُفترض أن تنتهي في 19 مارس».

وسبق أن طالبت روسيا بتمديد الاتفاق لمدة 60 يوما فحسب، وهي نصف مدة التجديد السابقة، في حين كانت أوكرانيا تصر على تجديد الاتفاق لمدة 120 يوما.

وتعد أوكرانيا وروسيا موردين رئيسيين للحبوب والأسمدة على مستوى العالم.