سنغافورة أول دولة في آسيا تحصل على لقاح جديد للمكورات الرئوية

من المقرر أن تصبح سنغافورة أول دولة في آسيا تحصل على لقاح المكورات الرئوية الجديد من شركة فايزر والذي يتمتع بنطاق أوسع من الحماية ويمكن أن يحل محل اللقاحين المستخدمين هناك حاليا.

وتحمي اللقاحات من السلالات البكتيرية الأكثر شيوعا المسؤولة عن مرض المكورات الرئوية، والتي تسبب مجموعة من الالتهابات بما في ذلك الالتهاب الرئوي والتهاب السحايا والجيوب الأنفية وعدوى الأذن الوسطى.

ويمكن أن تؤدي الإصابة إلى أعراض مرضية شديدة للغاية وحتى الموت، بحسب صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية.

وقالت الصحيفة إن الالتهاب الرئوي يشكل ثالث أبرز سبب للوفاة هناك.

وأوضحت الصحيفة أن هذه اللقاحات لا توفر الحماية من جميع أسباب الالتهاب الرئوي، حيث يمكن أن يكون ناتجا عن مسببات أخرى بما في ذلك أنواع أخرى من البكتيريا أو الفيروسات أو حتى الفطريات.