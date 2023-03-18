قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة تشهد تنمية وصفها بأنها غير مسبوقة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى، اليوم السبت، أن المحافظة شهدت أعمالا تنموية في مختلف القطاعات مثل النقل والتعليم، موضحا أن المحافظة لم تكن بها جامعة، وكان الطلاب يضطرون للتوجه لمحافظات أخرى مثل السويس أو الإسماعيلية أو القاهرة، ما شكّل أعباء على الأسر.

وأوضح أن المحافظة بها حاليا جامعة الملك سلمان التي تضم 11 كلية في ثلاثة أفرع "شرم الشيخ، الطور، رأس سدر"، معقبا: "ولادنا بيتعلموا جوه المحافظة زيهم زي أي محافظة تانية.. الأول كانوا بيقولوا إشمعنى إحنا مفيش عندنا جامعة.. دلوقتي عندهم جامعة".

وصرح بأن جامعة الملك سلمان واحدة من الجامعات الأهلية "غير القابلة للربح"، مشيرا إلى إنشاء جامعة حكومية في مدينة أبورديس، حيث وُضع لها بالفعل حجر الأساس وجار متابعة تشييدها.

وذكر أن المرحلة الأولى من الجامعة تنتهي بحلول أكتوبر 2024، لتكون مستعدة لاستقبال الطلبة، وهي تضم كليات التجارة والعلوم والتربية وغيرها مشيرا إلى أن مصروفات الجامعة ستكون في متناول الجميع.

وأفاد بأن هناك أيضا فرعا لجامعة الأزهر، بالإضافة إلى معاهد سياحة لها أفرع هي الأخرى في المحافظة.