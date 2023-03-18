الرئيس التونسي يعين كمال الفقيه وزيرا للداخلية

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، أمرا بتعيين كمال الفقيه وزيرا للداخلية خلفا لتوفيق شرف الدين.



وقبل ساعات من صدور أمر التعيين كشف شرف الدين قرار استقالته للصحفيين خلال تصريحات إعلامية في مدرسة لضباط الحرس الوطني.



وقال شرف الدين وهو محامي ويعد أبرز الوزراء المقربين للرئيس قيس سعيد والداعمين لقرارات 25 يوليو، إنه قدم استقالته لرئيس الجمهورية لأسباب عائلية.



وأضاف في تصريحاته "شاءت الأقدار أن يكون هذا آخر لقاء إعلامي لي"، متابعا: "الرئيس تفهم قراري".



ويشغل الوزير الجديد كمال الفقيه أيضا منصب والي تونس العاصمة.