صحّة دمياط تواصل الحملات التثقيفيّة للقاح فيروس كورونا بالمدارس والمصالح الحكومية

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، استمرار الحملات المكثّفة والتوعويّة، في مدارس قرى ومدن دمياط، لمجابهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وذلك في إطار خطة الدولة.



وأوضح "عبد الجواد"، في بيان له اليوم، أنّ مديريّة الصحة في محافظة دمياط، كثّفت حملاتها الرقابيّة والتوعيّة، على المدارس المنتشرة في قرى ومدن دمياط، للتوعية الصحية للمعلميّن وطلّابهم، على أهميّة تلقي لقاح كورونا، حرصاً على الصحة العامّة.



وأكد أنّ مديريّة الصحّة بالمحافظة، شكلت فرق التثقيف الصحيّ بالإدارات الصحيّة، وبالتعاون مع مديريّة التربية والتعليم، لتنفيذ العديد من الندوات للمعلميّن والطلبة بالمدارس، من خلال حملة "طرق الأبواب".



وشددت الدكتورة رشا رشوان، مديرة الإدارة بمديرية الشئون الصحية بدمياط، على تنظيم لقاءات جماهيريّة للمواطنين، والمترددين على الأسواق، والمحلات، والبنوك، والمنشآت الحكومية والخاصة، والإدارات الصحيّة، والتعليمية، والمجالس المحلية بالمحافظة.



وأشارت إلى تنظيم ندوات توعويّة، تحت عنوان حملة "طرق الأبواب"، والتي نظّمتها وزارة الصحة والسكان في الخامس من شهر مارس الجاري، مؤكدة مرة أخرى على استمرار ندوات الحملة في مدن ومراكز محافظة دمياط كافّة.



كما تم التأكيد على مجانية اللقاح، بالإضافة إلى توزيع الملصقات التوعوية، حفاظاً على سلامة المواطنين بالمحافظة.



وأعرب وكيل صحّة دمياط، عن سعادته وامتنانه للدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، على حرصهما الدائم في استمرار الحملات التوعويّة حول لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، لزيادة المناعة المجتمعية، وضرورة استكمال تلقي الجرعات التنشيطية الثالثة والرابعة من اللقاح.