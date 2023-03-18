نانسي بيلوسي تتهم ترامب بإثارة الاضطرابات إثر دعوة أنصاره للتظاهر

اتهمت رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي، الرئيس السابق دونالد ترامب، بإثارة الاضطرابات إثر دعوة أنصاره للتظاهر .

ذكرت ذلك النبأ العاجل قناة (الحرة) الأمريكية اليوم السبت.

وكان ترامب قد أعلن - عبر حسابه على تويتر في وقت سابق اليوم - أنه سيتم "توقيفه" الثلاثاء المقبل، داعيا أنصاره إلى التظاهر، وذلك تحسبا لاحتمال توجيه التهمة إليه رسميا في قضية دفع مبلغ من المال لنجمة أفلام إباحية لشراء صمتها على علاقة تقول إنها أقامتها معه قبل سنوات.

ورغم أن دفع المبلغ يعتبر بحد ذاته قانونيا، إلا أنه يطرح مشكلة على اعتبار أن مكتب المدعي العام في نيويورك الذي يقود التحقيق، يتعامل معه على أنه تبرع خفي في إطار حملة الرئيس، وذلك في انتهاك لقوانين التمويل الانتخابي.