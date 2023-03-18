مدافع نانت يشيد بـ مصطفى محمد بعد التعادل مع ليون

أشاد تشارلز كاستيليتو، لاعب نانت، بزميله في الفريق مصطفى محمد، بعد المجهود الرائع الذي قدمه أمام ليون وتسبب في هدف لصالح نانت، والخروج بتعادل ثمين ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

تسبب مصطفى محمد في تسجيل هدف مبكر لـ نانت في الدقيقة الثانية، بعدما سدد الكرة ناحية المرمى، وتمكن الحارس من التصدي لها، ولكنها ارتدت واصطدمت في كاستيلو لوكيبا الذي اسكنها في الشباك بطريق الخطأ.

قال كاستيليتو في مقابلة مع "Prime Video":" خضنا مباراة خارج ملعبنا، لذا الحصول على نقطة هو أمر جيد للغاية، أشعر بخيبة أمل بعض الشئ من الهدف الذي دخل مرمانا، لأننا قدمنا صلابة دفاعية طوال المباراة، نتعامل مع المباراة واحدة تلو الأخرى للبقاء في السباق".

أتم:" على المستوى الهجومي أتيحت لنا فرص، خاصة فرص مصطفى محمد، نجح في وضع الأولى ولم ينجح في الفرصة الثانية، لكن لا يهم، لقد بذل جهدًا ونحن معه، بتكاتفنا معًا سنحصل على النقاط التي نحتاجها".