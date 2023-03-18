ضبط أسلحة معدة للتهريب شرق السودان

أعلنت السلطات السودانية، اليوم السبت، ضبط عدد من الأسلحة معدة للتهريب داخل أحد المخازن بالسوق الشعبي بولاية القضارف شرق البلاد.

ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا"، اليوم عن ممثل والي القضارف توفيق محمد علي قوله إن تلك الضبطية بمثابة رسالة لكل المجرمين بأن الأجهزة الأمنية ستضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بمكتسبات البلاد ونشر الجريمة.

بدوره، قال العقيد إبراهيم محمد أحمد، قائد استخبارات الفرقة الثانية مشاه بولاية القضارف إن الضبطية تمت بعد متابعة دقيقة ومعلومات تم بعدها مداهمة أحد المخازن وضبط عدد من الأسلحة من نوع كلاشنيكوف معدة للتهريب، مؤكدا الاستمرار في حماية أمن واستقرار البلاد.