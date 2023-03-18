واشنطن ترحب بزيارة وزير خارجية تركيا إلى مصر: خطوة مهمة نحو استقرار المنطقة

رحب مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، بزيارة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إلى مصر، ولقاء سامح شكري، وزير الخارجية.

وكتب في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء السبت، أن الزيارة تعد الأولى من نوعها منذ نحو 10 سنوات، مؤكدًا أنها «خطوة مهمة نحو منطقة أكثر استقرارًا وازدهارا».

https://twitter.com/JakeSullivan46/status/1637115363816087556

وبدأ الوزير التركي، زيارة رسمية للقاهرة، تلبية لدعوة من سامح شكري وزير الخارجية، الذي كان قد زار تركيا قبل أسابيع في أعقاب تعرض البلاد لزلزال مدمر كانت آثاره كارثية.

وعقد الوزيران جلسة مباحثات ثنائية، وبعدها ترأسا جلسة مباحثات بين الوفدين المصري والتركي، وتم تناول مختلف أوجه العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.