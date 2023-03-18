بلجيكا تعتزم إرسال 240 مركبة عسكرية إلى أوكرانيا‎‎

أعلنت وزارة الدفاع البلجيكية اعتزامها تسليم 240 مركبة عسكرية إلى أوكرانيا.



وذكرت الوزارة في بيان، أوردته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، أنه من المقرر تسليم أول سيارات من ماركة فولفو للشحن وفولفو شيلتر وفولفو فاسي وفولفو مانومات الأسبوع المقبل. سيتم استخدام هذه السيارات لنقل القوات والمعدات إلى خط المواجهة.. مع الاشارة إلى أن الجيش البلجيكي يمتلك احتياطيًا يبلغ حوالي 400 سيارة من ماركة فولفو كارلوس وفولفو فاسي وفولفو مانومات وفولفو شيلتر. ويشمل ذلك شاحنات البضائع ومركبات الرفع وشاحنات الأعطال. وسيتم التخلص التدريجي من هذه المركبات واستبدالها بأحدث المركبات هذا العام.



ووفقًا لإدارة الموارد المادية الدفاعية في بلجيكا، انه تم التخطيط للإلغاء التدريجي لهذه المركبات على مدار عدة سنوات ولكن استبدالها في الوقت الحالي يعود إلى الحرب في أوكرانيا. وهكذا، يمكن للجيش البلجيكي نقل الأغلبية من هذه المركبات إلى الجيش الأوكراني.



وظلت هذه الشاحنات في الخدمة منذ عام 1992، لكنها لا تزال في حالة جيدة. ومن المقرر فحص جميع المركبات وتجديدها عند الضرورة قبل شحنها إلى أوروبا الشرقية. بالإضافة إلى ذلك، سيرسل الجانب البلجيكي قطع غيار وكتيبات إرشادية لتشغيل الشاحنات إلى أوكرانيا.